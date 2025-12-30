Gegeran Gergeran

jpnn.com - NERACA merah NU di tahun 2025 ditutup dengan tinta biru.

Sebenarnya neraca itu sudah membiru di hari Natal tanggal 25 Desember. Neraca itu baru kelihatan benar-benar biru pada 28 Desember.

Pertemuan PBNU di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Jalan Kedungtarukan, Surabaya

Tiga hari sebelum tutup tahun itu, ada pertemuan khusus di rumah rais aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di Surabaya Timur.

Dua tokoh utama yang berseberangan hadir: KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf –rais aam syuriyah dan ketua umum tanfidziyah.

Bahkan, Saifullah Yusuf duduk di sebelah Gus Yahya. Gus Ipul dan Gus Yahya-lah yang dikabarkan berseberangan –sekjen dan ketua umum.

Sempat beredar pula rais aam berseberangan dengan Gus Yahya karena memihak Gus Ipul.

Anda sudah tahu: Gus Yahya memberhentikan Gus Ipul. Sekjen itu dianggap melalaikan banyak tugas –utamanya menandatangani pengesahan pengurus cabang NU. Sampai berkasnya menumpuk.