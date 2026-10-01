Geisha Reuni untuk Pertama Kali di Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Geisha dipastikan akan 'reuni' dalam festival musik, Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026.

Khusus untuk Synchronize Fest 2026, band asal Pekanbaru itu bakal hadir dengan konsep 'Geisha - A Retrospective Journey'.

Mantan vokalis, Momo serta drummer, Aan siap kembali sepanggung dengan Roby, Dhan, dan Nard, sekaligus Regina, vokalis Geisha saat ini.

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Direction of Communication Synchronize Fest, Aldila Karina mengatakan bahwa menghadirkan Geisha bersama Momo membutuhkan proses cukup panjang.

"Kami sudah mengobrol dengan Geisha, termasuk Momo, sejak tiga tahun lalu, hingga akhirnya terlaksana tahun ini," kata Aldila Karina, Director of Communication di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9).

Menurutnya, Geisha merupakan salah satu band pop yang menemani perjalanan generasi 2000-an.

Oleh sebab itu, penyelenggara Synchronize Fest 2026 merasa perlu membawa dua periode perjalanan Geisha ke dalam satu panggung.

"Dari sekian banyak nama-nama populer di generasi itu, Geisha belum pernah tampil di Synchronize," jelasnya.