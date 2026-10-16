Geisha Siap Reuni di Hari Pertama Synchronize Fest 2026
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Geisha bersiap memberi kejutan saat Synchronize Fest 2026 pada hari pertama, Jumat (16/10) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.
Sebab, band asal Pekanbaru itu akan tampil dalam format 'reuni' untuk pertama kalinya.
Geisha menyuguhkan konsep 'Geisha - A Retrospective Journey' khusus untuk Synchronize Fest 2026.
Mantan vokalis, Momo serta drummer, Aan siap kembali sepanggung dengan Roby, Dhan dan Nard, sekaligus Regina, vokalis Geisha saat ini.
Direction of Communication Synchronize Fest, Aldila Karina mengatakan bahwa menghadirkan Geisha bersama Momo membutuhkan proses cukup panjang.
"Kami sudah mengobrol dengan Geisha, termasuk Momo, sejak tiga tahun lalu, hingga akhirnya terlaksana tahun ini," kata Aldila Karina, Director of Communication di kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.
Menurutnya, Geisha merupakan salah satu band pop yang menemani perjalanan generasi 2000-an.
Oleh sebab itu, Synchronize Fest 2026 merasa perlu membawa dua periode perjalanan Geisha ke dalam satu panggung.
Grup musik, Geisha bersiap memberi kejutan dalam Synchronize Fest 2026 pada hari pertama, Jumat (16/10) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.
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