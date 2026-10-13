Gejolak di Timur Tengah Mengancam Piala Asia 2027, Erick Thohir Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak membuat beberapa negara mulai khawatir mengingat akan diselenggarakannya Piala Asia 2027.

Ketum PSSI Erick Thohir mengaku masih belum memikirkan hal tersebut mengingat saat ini fokusnya untuk laga persahabatan pada November.

Dijadwalkan skuad asuhan John Herdman itu akan melakoni laga FIFA Matchday di Yordania melawan tuan rumah dan Kuwait.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu masih menunggu kabar terkini mengenai situasi kondusif yang ada di negara tersebut.

"Saya belum memikirkan sejauh itu (Piala Asia 2027). Saat ini saya baru memikirkan agenda November,” ujar Erick.

“Saya belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena kondisi di Timur Tengah memang cukup memprihatinkan.”

Beberapa negara lainnya seperti Australia kini juga tengah menimbang keikutsertaan pada Piala Asia 2027 mendatang.

Melansir dari The Guardian tercatat federasi sepak bola Australia (FA) tengah memantau kondisi terkini setelah adanya serangan udara ke Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.