Gejolak Futsal Indonesia Berujung Pergantian Pimpinan, PSSI Tunjuk Vivin Cahyani

jpnn.com - PSSI resmi menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditetapkan di Jakarta pada Kamis (12/11/2026) malam WIB.

Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Dalam surat keputusan tersebut, PSSI menjelaskan bahwa penunjukan Plt. Ketua AFI/FFI dilakukan setelah federasi menerima 48 surat yang mendesak agar Kongres Luar Biasa (KLB) segera digelar.

Puluhan surat tersebut terdiri dari 20 surat klub anggota dan 28 surat Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

PSSI menilai perlu mengambil langkah untuk memastikan roda organisasi AFI/FFI tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, keputusan tersebut juga merujuk pada hasil rapat Komite Eksekutif PSSI pada 28 Agustus 2026 di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, 12 anggota Komite Eksekutif menyetujui pemberian kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk menunjuk Pelaksana Tugas asosiasi anggota.