Gejolak Internal Asosiasi Futsal Indonesia Memanas, 7 Klub PFL Desak Gelar KLB

jpnn.com - Gejolak internal Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) belum mereda menyusul pemberhentian Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada Rabu (4/11/2026).

Keputusan tersebut memicu keresahan di kalangan peserta Pro Futsal League (PFL). Pada Senin (9/11/2026), tujuh dari 10 tim peserta menyuarakan desakan agar AFI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Desakan itu muncul menyusul sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan tata kelola organisasi, komunikasi, hingga keberlangsungan kompetisi futsal nasional.

Budi Setiawan menegaskan bahwa dorongan untuk menggelar KLB bukan dilatarbelakangi persoalan pribadi antara dirinya dan Ketua Umum AFI Michael Sianipar.

"Ini bukan persoalan antara Michael Sianipar dan Budi Setiawan. Ini merupakan persoalan antara induk organisasi PSSI dengan asosiasi anggotanya, yaitu asosiasi futsal," kata Budi.

Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah buruknya komunikasi di lingkungan organisasi.

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Budi menyebut pesan WhatsApp dari anggota AFI terkadang baru mendapat respons setelah satu hingga dua pekan.

Menurut Budi, komunikasi dengan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) juga belum berjalan sebagaimana mestinya.