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GEKRAFS Buka Peluang Kerja Sama Industri Kreatif dengan Amerika Serikat

GEKRAFS Buka Peluang Kerja Sama Industri Kreatif dengan Amerika Serikat
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GEKRAFS menjajaki peluang kerja sama dengan AS untuk memperluas pasar industri kreatif Indonesia. Foto: Gekrafs

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha dan investor Mohamad Amin Ahlun Nazar menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia dalam Indonesia-U.S. Digital Technology Forum bidang ekonomi kreatif di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 5–8 Oktober 2026.

Mewakili Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) dan PT Pola Raya Studio, Amin menjajaki peluang kemitraan internasional untuk memperluas pasar karya dan layanan kreatif Indonesia.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Grata Endah Werdaningtyas, bersama Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto dan Dekan School of Computer Science BINUS University Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono.

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Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama teknologi, inovasi, investasi, dan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

Amin merintis usaha jasa pembuatan situs web pada 2016 setelah meninggalkan Pertamina dengan modal awal Rp15.000 untuk membeli domain email.

Usahanya berkembang hingga mempekerjakan puluhan orang. Pada 2022, dia berinvestasi di Pola Raya Studio, perusahaan yang berdiri sejak 1982 dan menghadapi krisis, sekaligus terlibat dalam pembenahan bisnis untuk mempertahankan pekerjaan para perajin.

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Menurut Amin, perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya mencatat pendapatan gabungan hingga jutaan dolar AS pada 2023.

“Dari pengalaman membenahi Pola Raya, saya percaya ekonomi kreatif adalah salah satu jalan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menjaga usaha juga berarti menjaga nafkah keluarga dan masa depan anak-anak karyawan,” ujar Amin.

GEKRAFS menjajaki peluang kerja sama dengan AS untuk memperluas pasar industri kreatif Indonesia.

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