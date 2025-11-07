Gelandang Persib Adam Alis: Lapor Ketua, Perjuangan Kita di Malaysia Tidak Sia-sia

jpnn.com - SELANGOR – Persib Bandung menang atas Selangor FC dalam laga keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) yang digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Kamis (6/11).

Gelandang Persib Bandung Adam Alis mengungkapkan bahwa kemenangan Maung Bandung atas Selangor FC dengan skor 3-2 merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

“Kemenangan ini berkat kerja keras teman-teman juga. This is Persib, sampai menit akhir terus berjuang,” ujar Adam seusai laga di Selangor, Kamis.

Dua gol Adam di babak kedua membawa tim asuhan Bojan Hodak berbalik unggul dan memastikan posisi Persib tetap kokoh di puncak klasemen sementara.

Pemain bernomor punggung 18 itu mengatakan pelatih Bojan Hodak memberinya instruksi khusus sebelum masuk ke lapangan agar tampil lebih agresif.

“Pelatih instruksikan saya untuk lebih agresif. Saya pikir dia (pemain lawan) mau back pass ke kiper, dan di situ saya langsung ambil peluang. Alhamdulillah, rezeki buat saya,” katanya.

Adam juga menjelaskan bahwa selebrasinya menuju arah penonton terjadi secara spontan karena terbawa emosi setelah mencetak gol penentu kemenangan.

“Lapor ketua, perjuangan kita di Malaysia tidak sia-sia,” ujarnya.