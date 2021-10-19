Gelapkan Sepeda Motor Rental, IRT di Kota Jambi Ditangkap Polisi
jpnn.com - JAMBI — Seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi, Provinsi Jambi, harus berurusan dengan polisi.
IRT berinisial V (25) itu ditangkap Kepolisian Sektor Kota Baru, Kota Jambi karena dilaporkan melakukan penggelapan kendaraan rental.
Pelaku yang diamankan Tim Opsnal Polsek Kota Baru itu berinisial V (35), warga Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
V merupakan IRT yang menyewa satu unit sepeda motor dari korban, namun saat masa sewa berakhir kendaraan tidak dikembalikan dan justru digadaikan tanpa seizin pemilik.
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada akhir pekan lalu sekitar pukul 14.00 WIB, setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban yang menjalankan usaha rental sepeda motor.
“Kami telah menangkap dan mengamankan seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi, yang dilaporkan atas dugaan menggelapkan sepeda motor hasil rental,” kata Kapolsek Kota Baru Kompol Jimi Fernando di Jambi Selasa.
Peristiwa penggelapan itu terjadi pada Sabtu 13 September 2025 lalu di kawasan Jalan Serma Dahlan Ishak, RT 19, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
Pelaku awalnya menyewa sepeda motor untuk digunakan sehari-hari.
Seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi, Provinsi Jambi, jaris berurusan dengan polisi karena menggelapkan motor rental.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sejumlah Sekolah di Depok Menerima Ancaman Bom, Polisi Pastikan Aman
- ICW Laporkan Puluhan Perwira Polri ke KPK, Diduga Lakukan Pemerasan Rp26,2 Miliar
- Sederet Fakta Pembunuhan Bu Dosen oleh Bekas Anggota Polisi
- Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi
- Polda Riau Tingkatkan Layanan Call Center 110 dengan Standar Service Excellence
- Usut Kebakaran Hotel New Hollywood, Polisi Olah TKP & Periksa 10 Saksi