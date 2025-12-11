Gelar AGRI Talks, BEM UNM Dorong Pemuda Berperan Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) bekerja sama dengan Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN) menyelenggarakan Agri Talks bertema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan Pangan Nasional”. Acara berlangsung di Aula Gedung Bahasa Arab, UNM, Sulawesi Selatan (Sulsel), 9 Desember 2025.

Panitia Acara melalui rilis pada Kamis (11/12/2025) menjelaskan Seminar ini menghadirkan unsur akademisi, praktisi, dan perwakilan pemuda.

Untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, terutama terkait upaya menciptakan kedaulatan pangan melalui ketahanan pangan.

Narasumber yang hadir adalah Dr. Rer. Nat. Ir. Zainal, S.T.P., M.Food.Tech selaku Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Selain itu, hadir juga Ayi Yusrie Palangkey selaku Founder dari brand lokal asal Kabupaten Jeneponto, Sulsel, yang bergerak di industri gula merah dan Ayunda Magfira selaku aktivis perempuan Sulsel yang berasal dari keluarga petani.

Ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan pangan, salah satu aspek yang menjadi fokus pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung stabilitas nasional.

Sebab, pangan sangat penting, Dr. Zainal menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh luput dari perhatian semua pihak.

“Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen. Kita harus bersama-sama memikirkan agar ketersediaan pangan selalu terjaga,” ujarnya.