Gelar Akad Massal 10 Ribu Unit Pembiayaan, BSN Pacu Literasi & Inklusi Keuangan Syariah

jpnn.com, BOGOR - PT Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar penandatanganan akad massal pembiayaan syariah secara serentak di seluruh Indonesia sebanyak 10.000 unit untuk memperluas penetrasi pasar, sekaligus menaikkan tingkat literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah bagi masyarakat luas.

Penetrasi masif yang dipusatkan di Perumahan Pesona Prima 9 Cikahuripan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (24/8/2026) ini digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun pertama (Milad ke-1) perseroan seusai resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, mengungkapkan keberadaan 10.000 akad pembiayaan tersebut tidak sekadar merepresentasikan performa operasional perbankan, melainkan wujud nyata perseroan dalam memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

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"Bagi BSN, 10.000 akad ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada ribuan keluarga, pelaku usaha, harapan, dan cerita perjuangan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kami meyakini bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat keluarga membangun kehidupan, mendidik anak-anak, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan menyiapkan masa depan," ujar Alex.

"Pertumbuhan bank harus selalu berjalan seiring dengan peningkatan kemaslahatan dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat," imbuh Alex.

Direktur Consumer Banking BSN Mochamad Yut Penta menjelaskan helatan akad massal ini memuat misi utama perseroan untuk merajut kebahagiaan bagi ribuan keluarga Indonesia sekaligus menjadi stimulus penopang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

"Akad massal ini adalah wujud nyata misi BSN untuk menghadirkan 10.000 kebahagiaan dan senyuman bagi keluarga Indonesia yang salah satunya bisa mewujudkan impian memiliki rumah yang berkah. Lebih dari itu, momentum ini menjadi langkah strategis Bank BSN untuk terus mendorong peningkatan literasi dan perluasan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat nyata dari ekosistem perbankan syariah yang modern, inklusif, dan tepercaya," tutur Yut Penta.

Ditinjau dari struktur portofolionya, penyerapan 10.000 akad pembiayaan massal tersebut didominasi oleh segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR).