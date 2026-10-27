Gelar Aksi di Kemendiktisaintek, DPP PSMPI Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran Pilrek UNM

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan Massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPP PSMP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Aksi ini dipimpin Adrian Alfran selaku Koordinator Aksi DPP PSMP ini berkaitan dengan dugaan sejumlah pelanggaran dalam proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Negeri Makassar (UNM) Periode 2027–2031.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dugaan ketidaknetralan pelaksana tugas rektor, potensi konflik kepentingan dalam kepanitiaan, hingga indikasi politik uang yang diduga berkaitan dengan proses pemilihan.

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Selain itu, mereka menyoroti dugaan persoalan integritas salah satu bakal calon serta ketidakkonsistenan informasi mengenai jadwal tahapan pemilihan rektor.

"Seluruh dugaan yang kami sampaikan perlu diperiksa secara objektif dan profesional. Kami meminta pihak kementerian menindaklanjuti laporan ini berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Adrian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Massa aksi dalam spanduknya menuliskan sejumlah tuntutan, yaitu meminta penangguhan hak suara bakal calon yang menjadi anggota senat.

Selain itu, massa aksi juga meminta secara tegas untuk dihentikan proses pemilu rektor UNM.

Ada juga spanduk yang berisi tuntutan mengusut kasus pemerasan dan jual beli nilai di lingkungan kampus yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu bakal calon rektor.