Gelar Aksi Peduli Bumi, PT Delta Sukses Teknologi Tanam 1.000 Pohon Mangrove

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - PT Delta Sukses Teknologi menggelar aksi lingkungan bertajuk Bersama Menjaga Alam: Aksi Peduli Bumi dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Melalui penanaman 1.000 pohon mangrove, perusahaan berkontribusi nyata terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan penguatan ketahanan iklim nasional.

Berkolaborasi dengan CarbonEthics, perusahaan pengembang solusi iklim alami berbasis teknologi, kegiatan digelar pada 20 Agustus 2025 di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, dengan diawali seremoni penanaman simbolik di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, jajaran manajemen dan karyawan juga turut terlibat langsung di lapangan.

Penanaman mangrove di Pulau Harapan menjadi langkah strategis untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak abrasi dan banjir rob, sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati yang menopang ekosistem setempat.

Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang dan erosi, tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan ekowisata dan kehidupan masyarakat pulau.

“Semangat kemerdekaan bukan hanya tentang selebrasi, tetapi menjadi momen reflektif untuk memperkuat kontribusi kita terhadap masa depan bangsa. Melalui aksi ini, kami ingin mendukung agenda pemerintah sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya melindungi alam bagi generasi mendatang," ujar Harold Hutabarat, Commercial Director PT Delta Sukses Teknologi.

Penanaman 1.000 pohon mangrove oleh PT Delta Sukses Teknologi diproyeksikan menyerap hingga 33.000 kg CO?e selama 20 tahun ke depan.