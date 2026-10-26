Gelar Aksi Protes, Warga Bersuara Letakkan Buket Bunga di Depan Eskalator Stasiun KRL Bojonggede

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Warga Bersuara menggelar aksi protes simbolik dengan meletakkan buket bunga di depan eskalator Skybridge Stasiun Bojonggede, Senin (26/10/2026).

Aksi ini menjadi ungkapan kekecewaan masyarakat pengguna KRL terhadap kerusakan eskalator yang berlarut-larut dan belum memperoleh kepastian penanganan.

Buket bunga tersebut bukan sekadar simbol keprihatinan, melainkan pesan terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Perhubungan, agar segera merespons keluhan masyarakat dan mengambil langkah konkret.

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Satu eskalator dilaporkan telah sekitar satu tahun tidak berfungsi, sementara eskalator lainnya mengalami kerusakan selama lebih dari satu minggu.

Kondisi ini menambah beban warga yang setiap hari menggunakan Skybridge untuk berangkat bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas lainnya.

Fika, salah seorang pengguna KRL sekaligus penggerak Warga Bersuara, mengatakan gerakan ini berangkat dari banyaknya keluhan yang ditemukan di antara pengguna jalur tersebut.

"Kami menginisiasi Warga Bersuara karena banyak keluhan masyarakat yang kami temukan," ujar Fika.

Fika mengaku sebagai pengguna KRL melihat langsung bagaimana kondisi ini menyulitkan warga setiap hari.