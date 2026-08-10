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Gelar APMI Session 2, PKS Siapkan Estafet Kepemimpinan dari Generasi Muda

Gelar APMI Session 2, PKS Siapkan Estafet Kepemimpinan dari Generasi Muda
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Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Kepemudaan menggelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) Core Session 2 dengan tema Young Leaders, Future Shapers: Menggerakkan Inovasi, Membumikan Keadilan di Jakarta, Minggu (9/8). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Kepemudaan menggelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) Core Session 2 di Jakarta, Minggu (9/8).

PKS mengusung tema Young Leaders, Future Shapers: Menggerakkan Inovasi, Membumikan Keadilan dalam APMI Core Session 2 ini.

Sekretaris Bidang Kepemudaan DPP PKS Henda Yusamtha menyebut APMI Core Session 2 menjadi bagian dari rangkaian partainya membina calon pemimpin muda Indonesia. 

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"Kami mendesain APMI dalam tiga sesi untuk memastikan generasi muda yang dilatih hari ini siap melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan,” ujar Henda.

Dia menuturkan keberlanjutan kepemimpinan membutuhkan fondasi organisasi yang kuat, sehingga PKS sebagai lembaga juga harus punya modal dasar.

"Ada tiga modal dasar yang kami miliki, kader yang militan, struktur yang solid, dan kerja kolektif. Mari sadari betapa pentingnya menjaga nilai-nilai tersebut,” katanya.

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Menurut Henda, nilai-nilai tersebut menjadi energi yang mendorong seluruh elemen untuk terus bergerak dan menghadirkan kontribusi bagi masyarakat.

“Itu pula yang membuat kita semua terus bergerak tanpa lelah,” ujarnya.

Politikus PKS Henda Yusamtha menyebut keberlanjutan kepemimpinan membutuhkan fondasi organisasi yang kuat.

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