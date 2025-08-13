menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gelar Baksos, ASG dan Buddha Tzu Chi Ajak Warga Lontar Doyong Hidup Sehat

Gelar Baksos, ASG dan Buddha Tzu Chi Ajak Warga Lontar Doyong Hidup Sehat

Gelar Baksos, ASG dan Buddha Tzu Chi Ajak Warga Lontar Doyong Hidup Sehat
Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan Tzu Chi International Medical Association (TIMA) menggelar Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembagian 1.000 Paket Beras di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bersama Agung Sedayu Group (ASG) dan Tzu Chi International Medical Association (TIMA) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Salah satu kegiatannya melalui bakti sosial (Baksos) di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.

Dalam bakti sosial itu, sebanyak 500 warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, sementara 1.000 keluarga menerima beras 5 kilogram.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada layanan medis, tetapi juga menjadi momen edukasi pola hidup sehat bagi warga pesisir.

Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M., mengaku senang dapat berperan serta dalam kegiatan bakti sosial ini.

“Hari ini bergembira sekali, kami bersama relawan Tzu Chi dan Tzu Chi International Medical Association (TIMA) melaksanakan pengobatan gratis dan juga pembagian bantuan sosial,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan relawan Tzu Chi komunitas He Qi Tangerang Aan Christian.

Aan Christian berharap kegiatan ini memberi dampak jangka panjang.

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bersama Agung Sedayu Group (ASG) menggelar baksos untuk mengajak warga Lonat berpola hidup sehat.

