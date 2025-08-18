Gelar Baksos untuk Anak Jalanan, ISKA: Membangun Harapan dan Kesetaraan Dalam Semangat Peringatan HUT Ke-80 RI
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menggelar bakti sosial di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) bertempat di Jalan Jembatan Merah Nomor 2, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Kegiatan ini dalam rangka memperingati peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian ISKA kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak jalanan yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Luky A Yusgiantoro.
Luky Yusgiantoro menjelaskan kegiatan bakti sosial ini bukan kali pertama dilaksanakan.
Banyak kegiatan serupa sudah dilakukan ISKA di beberapa tempat dan daerah seperti Kunjungan Panti-panti Asuhan Yatim piatu, Panti Asuhan Cacat Ganda, Panti Wreda - Rumah Usia lanjut, kunjungan bantuan Bencana Cianjur, Bencana Sukabumi, Bencana Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan banyak tempat di beberapa daerah lainnya.
Menurut Luky Yusgiantoto, melihat kondisi kemasyarakatan, Anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ( ISKA) dituntut tidak hanya hadir sebagai intelektual dalam wacana publik, tetapi juga hadir secara konkret dalam aksi sosial kemasyarakatan.
