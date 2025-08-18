menu
Gelar Baksos untuk Anak Jalanan, ISKA: Membangun Harapan dan Kesetaraan Dalam Semangat Peringatan HUT Ke-80 RI

Gelar Baksos untuk Anak Jalanan, ISKA: Membangun Harapan dan Kesetaraan Dalam Semangat Peringatan HUT Ke-80 RI
Ketua Preidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Luky A Yusgiantoro bersama Pengurus ISKA memberikan bantuan saat menggelar bakti sosial di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) bertempat di Jalan Jembatan Merah Nomor 2, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025. Foto: Dok. ISKA

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menggelar bakti sosial di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) bertempat di Jalan Jembatan Merah Nomor 2, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian ISKA kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak jalanan yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Luky A Yusgiantoro.

Luky Yusgiantoro menjelaskan kegiatan bakti sosial ini bukan kali pertama dilaksanakan.

Banyak kegiatan serupa sudah dilakukan ISKA di beberapa tempat dan daerah seperti  Kunjungan Panti-panti Asuhan Yatim piatu, Panti Asuhan Cacat Ganda, Panti Wreda - Rumah Usia lanjut, kunjungan bantuan Bencana Cianjur, Bencana Sukabumi, Bencana Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan banyak tempat di beberapa daerah lainnya.

Menurut Luky Yusgiantoto, melihat kondisi kemasyarakatan, Anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ( ISKA) dituntut tidak hanya hadir sebagai intelektual dalam wacana publik, tetapi juga hadir secara konkret dalam aksi sosial kemasyarakatan.

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menggelar bakti sosial di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) pada Sabtu, 16 Agustus 2925.

