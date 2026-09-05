Gelar Baksos untuk Keluarga TKBM, Bea Cukai dan Polres Tanjung Priok Perkuat Kebersamaan

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok bersama Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan bakti sosial untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Kegiatan dilaksanakan di area Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan melibatkan keluarga TKBM di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan bertema 'Sinergi Mengabdi Bea Cukai & Polres Pelabuhan Tanjung Priok Berbagi' tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai wujud kepedulian sosial, semangat kebersamaan, dan solidaritas kepada masyarakat di lingkungan pelabuhan.

Kolaborasi ini juga mencerminkan penerapan nilai Sinergi Kementerian Keuangan melalui kerja sama antarinstansi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan para TKBM memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan operasional dan kelancaran arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Adhang mengungkapkan di balik aktivitas pelabuhan terdapat para pekerja yang setiap hari menjalankan perannya dengan tenaga, disiplin, dan tanggung jawab.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kebersamaan serta menghadirkan kepedulian yang dapat dirasakan oleh TKBM dan keluarganya,” ujar Adhang.

Rangkaian pembukaan diisi dengan sambutan Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, serta Brigjen Pol. Armaini, S.I.K. yang hadir sebagai tokoh masyarakat Tanjung Priok.