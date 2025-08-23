menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gelar Bakti Sosial di Semarang, Wakapolri Beri Bantuan & Semangati Anak-Anak

Gelar Bakti Sosial di Semarang, Wakapolri Beri Bantuan & Semangati Anak-Anak

Gelar Bakti Sosial di Semarang, Wakapolri Beri Bantuan & Semangati Anak-Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menghadiri kegiatan bakti sosial dan kesehatan yang diadakan Alumni Akabri 1990 Batalyon Dhira Brata di Mapolsek Genuk, Semarang, pada Sabtu (23/8). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menghadiri kegiatan bakti sosial dan kesehatan di Mapolsek Genuk, Semarang.

Dalam kegiatan itu, Dedi tak hanya memberi bantuan tapi juga memberikan semangat untuk anak-anak.

Acara bakti sosial itu digelar oleh Alumni Akabri 1990 Batalyon Dhira Brata, pada Sabtu (23/8/2025).

Baca Juga:

Dalam acara tersebut, Dedi berinteraksi langsung dengan anak-anak yang mengikuti lomba mewarnai.

"Wah, warnanya bagus-bagus sekali. Ini gambar apa, sayang?" tanya Dedi kepada salah satu peserta.

"Gambar ibu polisi." kata anak tersebut.

Baca Juga:

Wakapolri terlihat sangat menikmati momen kebersamaan ini, menyempatkan diri berinteraksi, menyemangati, dan berfoto bersama anak-anak, seakan tidak ada jarak di antara mereka.

Acara bakti sosial ini mengusung tema 35 Tahun Mengabdi untuk Negeri.

Alumni Akabri 1990 Batalyon Dhira Brata mengadakan bakti sosial di Semarang yang dihadiri Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI