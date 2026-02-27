Gelar Buka Puasa Buka Puasa di Hotel, GSI Memuliakan Pemulung

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Srikandi Indonesia (GSI) menggelar kegiatan buka puasa bersama para pemulung dan anak yatim piatu di Hotel Heritage (Grand Cempaka), Jumat (26/2).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus penegasan nilai kesetaraan martabat manusia di bulan suci Ramadan.

Acara berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Sejumlah tokoh perempuan Indonesia, para pendiri serta pengurus Gerakan Srikandi Indonesia hadir bersama puluhan pemulung yang sehari-hari bekerja di ruang-ruang kota. Kegiatan tersebut juga menggandeng Dompet Dhuafa.

Ketua Umum GSI Dewie Yasin Limpo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda buka puasa, melainkan pernyataan sikap moral organisasi dalam memandang rakyat kecil.

“Di mata GSI, pemulung bukan warga kelas bawah. Mereka adalah pekerja keras dan subjek perjuangan yang berhak diperlakukan setara dan bermartabat,” ujar Dewie dalam sambutannya.

Menurut Dewie, pemilihan hotel berbintang sebagai lokasi acara mengandung pesan simbolik yang kuat.

GSI ingin menunjukkan bahwa fasilitas yang selama ini dianggap eksklusif sejatinya bukan hanya milik segelintir orang.

“Kami ingin para pemulung merasakan bahwa mereka setara. Bahwa mereka tidak perlu merasa rendah diri hanya karena pekerjaannya. Justru dari kerja keras itulah martabat dan kontribusi mereka lahir,” katanya.