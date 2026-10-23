Gelar CI Convention 2026, PQM Consultants Dorong Peningkatan Produktivitas Nasional

jpnn.com, BANDUNG - Efisiensi biaya operasional dan peningkatan produktivitas menjadi strategi penting bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Salah satu upaya yang dilakukan industri adalah melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengendalikan biaya produksi, serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Adapun hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Continuous Improvement Convention (CIC) 2026 yang digelar PQM Consultants di HARRIS Hotel & Conventions Festival CityLink, Bandung, pada 20–22 Oktober 2026.

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CIC Director Nunung Berna Hertin mengatakan efisiensi dan inovasi kini menjadi kebutuhan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan mempertahankan keberlanjutan bisnis.

“Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, efisiensi dan inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Melalui ajang CIC 2026 ini, kita melihat langsung bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia membuktikan ketangguhannya. Mereka mampu beradaptasi, menciptakan terobosan, dan melakukan efisiensi strategis agar tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang di situasi yang menantang sekalipun,” ujar Nunung dalam keterangannya.

Ajang tahunan tersebut diikuti oleh 400 peserta dari berbagai perusahaan lintas industri di Indonesia untuk mempresentasikan inovasi dan proyek perbaikan operasional yang telah diterapkan di masing-masing perusahaan.

Secara kumulatif, berbagai inisiatif perbaikan yang dipresentasikan dalam ajang tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional (cost saving).

Selain itu, proyek-proyek tersebut turut memangkas waktu produksi (cycle time), mengurangi tingkat kecacatan produk, serta meningkatkan keberlanjutan operasional perusahaan.