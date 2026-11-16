jpnn.com, JATINANGOR - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memulai Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja (Diksarmendispra) bagi 1.409 Calon Praja Pratama Angkatan XXXVII Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor.

Kegiatan yang berlangsung pada 16–27 November 2026 tersebut bertujuan membentuk karakter, ketangguhan mental, dan kedisiplinan calon praja sebelum memasuki pendidikan kepamongprajaan.

Selain 1.409 calon praja, kegiatan ini juga diikuti lima Praja Muda yang menjalani program pengulangan.

Selama 12 hari, IPDN menerapkan metode pembinaan yang mengedepankan prinsip edukatif, bertahap, terukur, aman, dan bermartabat melalui pembelajaran teori, demonstrasi, simulasi, praktik lapangan, serta evaluasi berkelanjutan.

Rektor IPDN Halilul Khairi, mengatakan seluruh rangkaian pendidikan dasar dilaksanakan secara sistematis dan berada di bawah pengawasan ketat untuk menjamin keamanan peserta.

Menurut dia, pembinaan tersebut menjadi fondasi awal dalam mempersiapkan calon praja menghadapi pendidikan dan tugas pemerintahan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran teori, demonstrasi, simulasi, praktik lapangan, hingga evaluasi berkelanjutan.

"Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terencana, terpadu, serta berada di bawah pengawasan ketat guna menjamin keamanan dan martabat setiap peserta," ujar Halilul, dalam keterangannya, Senin (16/11).