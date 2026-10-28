Gelar Diskusi di Undip, Fraksi Demokrat Ajak Civitas Academica Uji Gagasan PPHN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dijaki secara mendalam, terbuka, dan konstitusional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tanpa mengurangi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono dalam forum diskusi akademik mengenai urgensi PPHN bagi masa depan Indonesia di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Senin (26/10).

Dalam forum yang melibatkan kalangan akademisi tersebut, Ibas mengajak para profesor, dosen, pakar hukum tata negara, dan civitas academica bersama-sama menguji gagasan PPHN dari berbagai perspektif.

Menurut Ibas, pembahasan PPHN bukan sekadar persoalan merumuskan arah pembangunan nasional.

Namun, juga menyangkut pertanyaan mendasar tentang bagaimana Indonesia menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, menghormati mandat demokrasi, dan memastikan setiap kebijakan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan kontinuitas, tetapi bukan kekakuan yang membatasi. Rayat juga membutuhkan konsistensi, tetapi bukan penyeragaman,” ujar EBY dalam sambutannya.

Keberlanjutan Pembangunan dan Demokrasi Beriringan

Wakil Ketua MPR RI tersebut menjelaskan Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga rencana kerja pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).