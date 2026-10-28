Penggerak Milenial Indonesia Dorong Kolaborasi Jaga Ketahanan Energi & Distribusi BBM Tepat Sasaran

jpnn.com - Penggerak Milenial Indonesia menyelenggarakan diskusi publik bertajuk BIUS (Bicara Serius) di Coffee Skoee, Rabu (28/10/2026). Forum ini menjadi ruang dialog bagi pemuda dan mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mengenai ketahanan energi nasional, keandalan distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta pentingnya pengawasan penyaluran energi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Mengangkat tema “Strategi Menjaga Ketahanan Energi Nasional; Tanggung Jawab Bersama dalam Mengawal Penyaluran BBM Tepat Sasaran”, diskusi ini menghadirkan Hendry, Koordinator Muda Peduli Energi, dan Saeful, Pemerhati Kebijakan Energi. Keduanya membahas tantangan pengelolaan energi nasional, dinamika distribusi BBM di sejumlah daerah, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dalam menjaga kelancaran pasokan energi.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menekankan bahwa ketahanan energi memerlukan pendekatan menyeluruh. Ketersediaan pasokan perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, efektivitas distribusi, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berbagai tantangan distribusi di daerah juga perlu dipetakan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat.

Hendry, Koordinator Muda Peduli Energi, menyampaikan bahwa ketahanan energi nasional perlu diukur tidak hanya dari ketersediaan stok, tetapi juga dari kemampuan sistem distribusi menjangkau masyarakat secara merata.

“Ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar stok BBM yang dimiliki negara. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan distribusi BBM dapat menjangkau masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki tantangan geografis. Karena itu, setiap kendala distribusi perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan keandalan layanan energi,” ujar Hendry.

Menurutnya, dinamika ketersediaan BBM di sejumlah daerah perlu ditangani melalui identifikasi penyebab yang akurat, mulai dari kondisi logistik, perubahan permintaan, kesiapan infrastruktur, hingga efektivitas pengawasan penyaluran. Pendekatan berbasis data diperlukan agar langkah penanganan tidak hanya bersifat responsif ketika kendala muncul, tetapi juga mampu mencegah gangguan serupa pada masa mendatang.

Hendry menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi. Transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM dan kesiapan menghadapi gangguan distribusi juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.

“Ketahanan energi merupakan kepentingan bersama. Kita membutuhkan sistem distribusi yang tangguh, informasi mengenai ketersediaan BBM yang mudah diakses, serta langkah antisipasi yang terukur ketika terjadi gangguan pasokan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai tantangan dapat ditangani secara lebih efektif sehingga masyarakat tetap memperoleh akses energi yang dibutuhkan,” tambahnya.