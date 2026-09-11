Gelar Doa Bersama di HI, Wartawan Berharap Jurnalis yang Hilang Segera Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ratusan wartawan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (11/9) malam, untuk mendoakan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pewarta Foto Indonesia (PFI) menjadi pihak yang menginisiasi doa bersama yang dipimpin seorang pemuka agama.

Terpantau para wartawan juga membawa poster beragam pesan dan foto lima jurnalis yang hilang pada Senin (7/9) kemarin.

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"Harapannya semoga kawan-kawan kami selamat, sehat, dan kembali ke keluarga,” kata Ketua Umum PFI Dwi Pambudo ditemui di lokasi, Jakarta, Jumat.

Setelah doa, para pewarta menggelar hening cipta selama lima menit yang disertai menyalakan lilin.

PFI memaksudkan membuat hening cipta dan menyalakan lilin itu sebagai tanda hidupnya harapan para jurnalis bisa ditemukan selamat.

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Setelah proses menyalakan lilin, para jurnalis yang mengenal lima wartawan yang hilang menceritakan berbagai pengalaman meliput dengan mereka.

"Semoga ada titik terang. Apa pun itu, untuk kepentingan kita bersama bagi insan pers, untuk mitigasi nanti kedepannya, edukasi kebencanaan, dan semoga ini juga bisa berjalan baik dan ada titik terang,” ujar Dwi menyampaikan harapan.