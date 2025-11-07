menu
Gelar Festival Gamelan & Sinden, Kementerian Kebudayaan Gaungkan Semangat Pelestarian Budaya
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Festival Gamelan dan Sinden tingkat SMP/sederajat. Foto: dok sumber

jpnn.com, SURAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Festival Gamelan dan Sinden tingkat SMP/sederajat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Wayang dan Gamelan 2025.

Bertempat di SMKN 8 Surakarta, acara ini menjadi wadah strategis untuk menanamkan kecintaan terhadap seni tradisi.

Pekan Wayang dan Gamelan 2025 merupakan kegiatan yang digelar selama sepekan mulai tanggal 2 sampai dengan 7 November 2025 di beberapa lokasi di Surakarta.

Festival Gamelan diikuti oleh enam belas sekolah menengah pertama dari wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya (4/11).

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pertunjukan seni karawitan, sebuah seni musikal yang memadukan harmonis instrumen gamelan dengan vokal sinden—penyanyi perempuan—dan gerongan, paduan suara laki-laki.

Seni karawitan tidak sekadar menawarkan keindahan musik, tetapi juga membawa misi luhur untuk mengekspresikan nilai-nilai kehidupan, melestarikan budaya, menumbuhkan pendidikan karakter, serta menjadi jembatan spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi, Yayuk Sri Budi Rahayu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ke depan perlu disusun peta jalan untuk memastikan pelestarian gamelan dapat terus berlanjut di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam genre dan kekhasannya.

Upaya ini merupakan salah satu program Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan talenta generasi muda khususnya dalam bidang seni gamelan

