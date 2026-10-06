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Gelar FGD, Kejagung Perkuat Strategi Penuntutan Korporasi dalam Perkara SDA

Gelar FGD, Kejagung Perkuat Strategi Penuntutan Korporasi dalam Perkara SDA
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Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Foto: ilustrasi/ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan negara harus mampu meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan alam yang terjadi, sekaligus memastikan kerusakan tersebut dipulihkan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi pengendalian penuntutan dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana sumber daya alam berdasarkan Pasal 123 KUHP, Senin (5/10).

Gelar FGD, Kejagung Perkuat Strategi Penuntutan Korporasi dalam Perkara SDA

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Dia mengingatkan denda yang dibayar oleh korporasi tidak dengan sendirinya memulihkan lingkungan, begitu pula pergantian pengurus yang tidak serta-merta mengubah kebijakan perusahaan.

 FGD yang dilaksanakan secara luring di Gedung Kartika Kejaksaan Agung dan daring ini merupakan bagian dari Aktualisasi Kepemimpinan Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 yang diinisiasi Ketua Panitia Imanuel Rudy Pailang.

Dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, kementerian teknis, hingga akademisi, kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan petunjuk teknis agar memiliki landasan yang kuat, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara nyata oleh para Jaksa di lapangan. 

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Harapannya, tidak ada lagi celah bagi perusak alam, dan setiap penegakan hukum dapat menghasilkan pemulihan yang nyata bagi masyarakat terdampak. 

"Hukum harus tegas, adil, dan tuntas!," tegasnya. (mrk/jpnn)

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Kejagung menggelar FGD strategi pengendalian penuntutan dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana SDA berdasarkan Pasal 123 KUHP


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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