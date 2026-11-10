Gelar Forum Diskusi, Bea Cukai Bahas Optimalisasi Ekspor Produk Kayu dan Perikanan

jpnn.com, TERNATE - Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Ternate menggelar forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi hambatan ekspor dan merumuskan langkah peningkatan kinerja perdagangan luar negeri.

Kedua kegiatan tersebut membahas potensi dan tantangan ekspor produk kayu di Jawa Tengah serta komoditas perikanan di Maluku Utara.

Bea Cukai Tanjung Emas menggelar focus group discussion (FGD) bertema 'Sinergi Layanan Lintas Sektor untuk Optimalisasi Ekspor Produk Kayu' pada Selasa (27/10).

Forum diskusi yang digelar di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas ini melibatkan instansi pemerintah, penyedia jasa logistik, asosiasi, dan eksportir kayu untuk membahas berbagai kendala dalam proses ekspor, mulai dari tahap produksi hingga pengiriman barang.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, PT Pelindo Regional III Cabang Tanjung Emas, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Semarang, serta Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jawa Tengah.

Puluhan eksportir kayu dari berbagai wilayah di Jawa Tengah juga mengikuti diskusi tersebut.

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Dalam pembahasan, peserta mengidentifikasi sejumlah persoalan yang memengaruhi kelancaran ekspor produk kayu dan olahannya.

Isu yang mengemuka meliputi fluktuasi harga patokan ekspor (HPE), penetapan bea keluar, kepastian waktu pemeriksaan barang di depo, hingga penyelesaian dokumen ekspor.