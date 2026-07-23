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Gelar Forum Konsultasi Publik, Klinik Pratama MPR Dorong Perbaikan Layanan Berkelanjutan

Gelar Forum Konsultasi Publik, Klinik Pratama MPR Dorong Perbaikan Layanan Berkelanjutan
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Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Klinik Pratama MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal MPR bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7) tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan standar pelayanan Klinik Pratama MPR.

Forum tersebut dihadiri Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah yang sekaligus membuka kegiatan.

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Dalam sambutannya, Siti Fauziah mengatakan evaluasi standar pelayanan dilakukan sebagai upaya menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang.

Menurutnya, Klinik Pratama MPR tidak hanya dimanfaatkan pegawai, tetapi juga oleh pimpinan dan anggota MPR.

"Karena itu, evaluasi bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan," kata Siti dalam keterangannya, Kamis (23/7).

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Siti menjelaskan, meskipun Klinik Pratama MPR telah meraih akreditasi Paripurna pada 2025, peningkatan kualitas pelayanan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

Forum Konsultasi Publik merupakan i bagian dari evaluasi dan peningkatan standar pelayanan Klinik Pratama MPR

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