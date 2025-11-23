Gelar Fun Run 2025, DJKN Hadirkan Keseruan Pengalaman Lelang

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengadakan Lelang Fun Run 2025 bertajuk 'Run, Bid, and Win' pada Minggu, 23 November 2025.

Kegiatan tersebut merupakan ajang olahraga yang dikemas sebagai kampanye publik yang informatif dan memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai proses lelang.

Mengusung konsep 'lari sambil belajar lelang', ajang lari dengan rute sepanjang lima kilometer itu bermula dan berakhir di area Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI).

Melalui kegiatan ini, DJKN berupaya memperkenalkan platform jual-beli lelang.go.id kepada masyarakat.

“Saat ini, lelang telah berkembang menjadi platform jual-beli yang modern, aman, dan tepercaya. Seluruh proses dilakukan secara digital, transparan, dan diawasi oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan lelang sebagai sarana memperoleh barang dengan mekanisme yang adil dan terbuka,” ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban saat memberikan sambutan Lelang Fun Run 2025.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, DJKN menyelenggarakan sesi lelang daring melalui platform resmi lelang.go.id yang menampilkan berbagai barang menarik seperti sepatu lari Adidas Evo SL, jam tangan Garmin Forerunner 55, dan sejumlah produk lainnya dengan harga pembuka mulai dari Rp300.000.

Para peserta Lelang Fun Run mengikuti sesi lelang daring sebagai bagian dari edukasi platform lelang resmi DJKN.

Pada puncak acara, Pelelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Ranisa Astria menyampaikan sosialisasi lelang, menetapkan pemenang lelang virtual, dan menyelenggarakan lelang konvensional untuk memberikan pengalaman lelang secara komprehensif kepada para peserta.