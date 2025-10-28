Gelar Fun Run 5K Gratis, DJKN Tawarkan Lelang Garmin dan Hadiah Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan menggelar ajang lari bertajuk Lelang Fun Run 2025 pada Minggu, 23 November 2025.

Mengusung konsep olahraga sambil edukasi lelang, kegiatan itu diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

Melalui akun di Instagram, DJKN mengungkapkan bahwa area Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) akan menjadi titik start dan finish.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Adi Wibowo pun telah membenarkan rencana itu.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan upaya DJKN menghadirkan cara baru untuk mengenalkan mekanisme lelang melalui situs resmi lelang.go.id.

“Benar, DJKN akan menggelar Lelang Fun Run 2025. Kami ingin mengajak masyarakat berolahraga sambil mengenal bahwa lelang dilakukan secara transparan, terbuka, dan menyenangkan,” ungkap Adi Wibowo dalam keterangan resmi, Senin (27/10).

Menurutnya, Lelang Fun Run 5 kilometer ini bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Selain berolahraga, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai barang menarik melalui mekanisme lelang.

Beberapa barang yang akan dilelang antara lain sepatu lari Adidas Evo SL, jam tangan Garmin Forerunner 55, dan produk lainnya dengan harga pembuka mulai Rp300.000. Selain itu, terdapat beberapa hadiah menarik bagi para peserta.