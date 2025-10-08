Gelar Gathering Management 2025, Worcas Group Tebar 100 iPhone untuk Karyawan

jpnn.com - JAKARTA - Worcas Group menunjukkan komitmen membangun budaya kerja yang inspiratif dan penuh apresiasi melalui Worcas Management Gathering 2025.

Acara tahunan yang dihadiri khusus manajemen itu digelar dengan meriah di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Jumat (3/10).

Worcas Management Gathering 2025 menjadi ajang silaturahmi sekaligus penghargaan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa mereka dalam mendukung pertumbuhan perusahaan sepanjang 2025.

Mengusung tema “Lead, Inspire, Celebrate”, gathering ini tidak hanya diisi dengan sesi motivasi dan leadership sharing dari top-level management, tetapi juga menjadi momen puncak yang ditunggu-tunggu, yaitu pemberian hadiah spesial berupa 100 unit iPhone bagi para supervisor dan manager dengan performa terbaik di berbagai divisi.

Direktur Worcas Group Roysevelt dalam sambutannya mengatakan bahwa kesuksesan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan kuat dan tim yang solid.

“Hari ini, kami merayakan para pemimpin di level menengah yang menjadi penggerak utama operasional dan inovasi di lapangan. Hadiah ini bukan semata-mata nilai materi, tetapi bentuk penghargaan tulus atas kerja keras dan semangat luar biasa mereka,” kata Roysevelt dalam keterangannya.

Tak hanya penyerahan hadiah, gathering ini juga turut dimeriahkan sesi perkenalan karyawan baru yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Worcas Group.

Para peserta juga menikmati suasana eksklusif di ballroom Swissôtel dengan rangkaian acara hiburan, networking session dan jamuan makan malam eksklusif.