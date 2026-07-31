Gelar GoSahl Roadshow di 4 Kota Besar, BPKH Limited Gandeng SAHL Group & Bank Muamalat

jpnn.com, JAKARTA - BPKH Limited, anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia yang berkedudukan di Arab Saudi secara resmi bermitra dengan SAHL Group dan Bank Muamalat.

Kemitraan itu untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan GoSahl Roadshow 2026 di empat kota besar di Indonesia.

Mengusung tema utama 'Empowering Hajj and Umrah Ecosystems', program itu bertujuan memperluas pengenalan platform digital Business-to-Business (B2B) GoSahl bagi para pelaku industri, asosiasi, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Haji Khusus di tanah air.

BPKH Limited berperan aktif mendampingi dan menjembatani kebutuhan travel haji dan umrah Indonesia dengan ekosistem penyedia layanan terintegrasi di Arab Saudi.

Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah, mengatakan bahwa transformasi digital merupakan salah satu faktor krusial dalam membangun dan mengembangkan ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan serta profesional.

“BPKH Limited mengapresiasi GoSahl sebagai salah satu inisiatif yang diharapkan dapat membuka akses layanan, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kemudahan bagi travel dalam memenuhi kebutuhan jemaah,” ujar Iman.

Menurut dia, pengembangan platform digital harus diarahkan untuk memberikan nilai tambah nyata bagi penyelenggara perjalanan maupun jemaah.

Dengan sistem yang lebih cepat, transparan, dan terdata secara real-time, digitalisasi mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan standar pelayanan menyeluruh dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.