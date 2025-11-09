Gelar Green Democracy Fun Walk, DPD RI Raih Dua Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meraih dua rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) terkait Green Democracy Fun Walk yang digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (9/11) pagi.

Lembaga yang dipimpin Sultan B Najamudin itu meraih rekor MURI pada acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”.

Ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara serta komunitas termasuk anggota DPD RI dan 30 Duta Besar Negara Sahabat mengikuti acara ini.

“Hari ini puncak dari rangkaian HUT ke-21 DPD RI, kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya demokrasi yang sangat baik, sangat anggun, dan menyejukkan. Karena itu kami usung semangat green democracy,” ujar Sultan dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HUT ke-21 DPD RI menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Menurut Sultan, tema green democracy atau demokrasi hijau merupakan sebuah konsep demokrasi yang tidak hanya menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

Sultan menegaskan momentum tersebut menjadi puncak perayaan ulang tahun lembaganya dengan menampilkan semangat baru: demokrasi yang hijau, anggun, dan elegan.

Selain menggelar fun walk, DPD RI juga menggelar menamam pohon langka sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Sultan, green democarcy merupakan langkah awal menuju green parliament, green legislation, hingga green diplomacy.