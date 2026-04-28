Gelar HNW Award, Waka MPR Beri Penghargaan untuk Pegiat Lingkungan hingga Guru Ngaji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR dari FPKS Hidayat Nur Wahid menyelenggarakan HNW Award sebagai bentuk respons atas aspirasi warga.

Selain itu, penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat di dapilnya yang dinilai produktif dan memberi manfaat nyata di lingkungan masing-masing.

Hidayat Nur Wahid atau akrab disapa HNW menyampaikan kegiatan ini juga dalam rangka syukuran Milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung tema 'Milad Berdaya: Bersama Rakyat Menguatkan Ketahanan Indonesia' sekaligus dalam rangka kegiatan reses DPR.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah kategori, di antaranya Kader PKS Produktif, PPSU Teladan, Jumantik Teladan, Dasawisma Teladan, Driver Online Teladan, Guru Ngaji Produktif, hingga Majelis Taklim Produktif.

“Alhamdulillah, kegiatan ini selain realisasi aspirasi warga juga bentuk apresiasi kepada para warga yang aktif dan kontributif di tengah masyarakat,"

Menurut HNW, mereka yang menerima penghargaan tersebut kemungkinan tidak tampil di media atau viral, tetapi kerja-kerjanya nyata dirasakan warga setempat.

"Itu sangat positif sekaligus wujud dari tema Milad PKS ke-24; bersama Rakyat dan para aktivisnya kita bisa menguatkan ketahanan Indonesia,” kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah pembagian HNW Award di Rumah Aspirasi HNW, Jakarta Selatan, Senin (27/4).