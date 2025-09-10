Gelar Jamnas ke-3, Toyota Agya Club Suguhkan Drag Race, Seru

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Toyota Agya Club (TAC) Indonesia menggelar Jambore Nasional (Jamnas) ke-3 yang berlangsung di Manado, Sulawesi pada 5–6 September 2025.

Kegiatan dua tahun itu berhasil dihadirkan 320 anggota dari berbagai daerah, dengan membawa 60 unit Toyota Agya.

Berlangsung selama dua ini, acara tersebut dimulai dari service bersama yang berlokasi di delaer Hasjrat Toyota Tendean.

Agenda tersebut menjadi momen awal bagi para anggota untuk memastikan kendaraannya dalam kondisi prima.

Salah satu sorotan utama dalam Jamnas itu adalah kegiatan drag race Toyota Agya yang dilaksanakan di Patar Raceway, Airmadidi.

Kegiatan itu digelar untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Toyota Agya Club, sehingga menjadi daya tarik para peserta dan masyarakat.

Sebanyak 16 unit Toyota Agya berkompetisi pada 2 kelas berbeda, yaitu 1.000cc Standar Harian (Daily Use) dan 1.200cc Standar Harian (Daily Use).



Ketua Umum TAC, Steven Jacobus mengatakan kegiatan drag race ini adalah bukti bahwa TAC bukan hanya komunitas otomotif biasa, melainkan wadah kreativitas, sportivitas, persaudaraan, serta penyaluran bakat para anggota.

"Kami juga menunjukkan bahwa kendaraan kami seru untuk dikendarai dan mampu berpacu di ajang drag race," kata Steven dalam siaran persnya, Rabu (10/9).