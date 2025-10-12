menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Gelar Juara Piala Suhandinata 2025 Lepas, Garuda Muda Dipaksa Berpijak ke Bumi

Gelar Juara Piala Suhandinata 2025 Lepas, Garuda Muda Dipaksa Berpijak ke Bumi

Gelar Juara Piala Suhandinata 2025 Lepas, Garuda Muda Dipaksa Berpijak ke Bumi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi tim beregu campuran Indonesia pada ajang BWF World Junior Mixed Team Championships 2025, Sabtu (11/9) di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (11/10). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu campuran Indonesia harus puas menjadi runner up pada ajang BWF World Junior Mixed Team Championships atau Piala Suhandinata 2025.

Berlaga di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (11/10/2025), Skuad Garuda Muda kalah dari China dengan skor 0-2 (30-45, 44-45).

Apresiasi dari PBSI

Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengungkapkan bahwa perjuangan Moh. Zaki Ubaidillah dan kolega tetap patut diapresiasi.

Baca Juga:

Menurutnya, PBSI sebenarnya menargetkan untuk mempertahankan gelar juara meski menurunkan komposisi pemain yang relatif baru.

Hasil di nomor beregu menjadi catatan penting bagi PBSI untuk segera melakukan pemerataan kemampuan di seluruh sektor pratama.

"Hasil runner up tidaklah buruk, tetapi bukan hasil yang terbaik. Pastinya sebagai juara bertahan, kami ingin mempertahankan gelar, dan ini menjadi pelajaran untuk ke depan.”

Baca Juga:

“Pekerjaan rumahnya ialah bagaimana kami harus bisa membuat pemerataan di semua sektor,” ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Dominasi China

Bagi China, keberhasilan di ajang kali ini membuat mereka meraih gelar beruntun, setelah sebelumnya menjadi juara di Solo.

Tim beregu campuran Indonesia harus puas menjadi runner up pada ajang BWF World Junior Mixed Team Championships 2025, Sabtu (11/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI