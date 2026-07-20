Gelar Juara Spanyol di Piala Dunia 2026 Ternyata Sudah Lama Diprediksi EA Sports

jpnn.com - Keberhasilan Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026 sejatinya sudah diprediksi sejak lama oleh pengembang gim EA Sports.

Dalam hasil simulasinya, tim berjuluk La Roja itu diprediksi akan keluar sebagai juara pada ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

EA Sports memiliki reputasi mentereng karena sejak edisi 2010 selalu berhasil memprediksi juara Piala Dunia dengan tepat.

Tercatat, hasil simulasi EA Sports sebelumnya juga tepat saat memprediksi Spanyol (2010), Jerman (2014), Prancis (2018), dan Argentina (2022) sebagai juara.

Perusahaan pengembang gim asal Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa prediksi tersebut dibuat berdasarkan sejumlah faktor, mulai dari rating pemain, taktik, strategi, hingga berbagai elemen kejutan yang dapat terjadi di lapangan.

Prediksi tersebut akhirnya terbukti setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 cukup untuk memastikan gelar juara bagi skuad asuhan Luis de la Fuente.

Gelar itu menjadi yang kedua bagi Spanyol setelah meraih juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan setelah mengalahkan Belanda dengan skor yang sama, 1-0.(fal/jpnn)



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