Gelar KIE Suporter di Ternate, Kemenpora: Suporter Jadi Energi Industri Sepak Bola

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga sukses menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Suporter Sepak Bola di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Selasa dan Rabu (16–17 September 2025).

Mengangkat tema “Suporter Cerdas, Tim Berkualitas”, kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sepak bola nasional dan daerah, mulai dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), PSSI, praktisi olahraga Bung Kusnaeni, hingga Karo Ops Polda Maluku Utara.

Dari kalangan suporter, hadir kelompok The Superman, Bongkar, Kans MU, Ulatras Kieraha, hingga Salawaku.

Acara pembukaan dilakukan oleh Analis Kebijakan Utama Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Wisler Manalu, didampingi jajaran pejabat Kemenpora.

Diskusi juga diisi oleh Asisten Deputi Olahraga Profesional Kemenpora Yusup Suparman, Direktur LIB Budiman Dalimonthe, perwakilan PSSI Laurenchius Indra, serta Karo Ops Polda Maluku Utara Teguh Kariyadi.

Dalam sambutannya, Yusup menegaskan pentingnya posisi suporter dalam ekosistem olahraga profesional.

“KIE Suporter menjadi salah satu kunci membangun ekosistem olahraga profesional yang sehat. Suporter bukan hanya penonton, tapi energi penggerak industri sepakbola Indonesia yang wajib dilindungi dan diberi ruang edukasi,” ujar Yusup.

Sementara itu, Wisler Manalu menekankan bahwa kehadiran suporter tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan industri olahraga.