Gelar KKN, Mahasiswa Undip Berikan Edukasi Emosi dan Kesehatan Gigi pada Anak-anak di TPQ

jpnn.com, BATANG - Sejumlah mahasiwa Universitas Diponegoro (UNDIP) yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) memberikan edukasi emosi dan kesehatan gigi kepada anak-anak usia dini di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Nurul Hidayat di Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Calvin Benediktus Apriando Lesek, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro mengatakan masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan kebiasaan, kharakter, serta kemampuan anak dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sekitarnya.

"Tidak hanya kesehatan fisik, kemampuan mengenali dan mengelola emosi juga menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak,” kata Calvin Lesek dalam rilis yang diterima JPNN di Jakarta, Senin (17/8).

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Sejumlah mahasiwa UNDIP bersama yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama anak-anak usia dini di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Nurul Hidayat di Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Menurut Calvin Lesek, edukasi yang dikemas dalam program multidisiplin BAHAGIA bagi anak-anak TPQ ini mengangkat dua tema utama, yaitu regulasi emosi serta kesehatan gigi dan mulut.

“Kedua materi tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri, baik dari sisi emosional maupun fisik,” kata dia.

Calvin lebih jauh menjelaskan, materi pertama yang diberikan adalah tentnag regulasi emosi. Anak-anak diajak mengenali berbagai emosi yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti senang, sedih, marah, takut, maupun kecewa.