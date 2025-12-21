Gelar Konferda & Konfercab, PDIP Jakarta Siap Mengulang Kejayaan di Ibu Kota
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) se-provinsi, Minggu (21/12).
Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi partai dalam rangka penguatan struktur dan penataan kepemimpinan untuk periode lima tahun ke depan.
Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta dihadiri jajaran pengurus pusat lainnya, antara lain Darmadi Durianto, Charles Honoris, Yuke Yurike, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan berbagai musibah yang terjadi di Indonesia, Konferda dan Konfercab dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap khidmat.
Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen serta melibatkan generasi muda.
Ady Widjaja ditetapkan sebagai ketua, Pantas Nainggolan sebagai sekretaris, dan Widoyati sebagai bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2025–2030.
Selain Konferda, Konfercab juga menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di sejumlah wilayah.
DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menetapkan 21 orang pengurus dengan Dwi Rio Sambodo sebagai ketua, Lukman Hakim sebagai sekretaris, dan Junjunan Sinaga sebagai bendahara.
Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bonnie Triyana Usulkan Monumen Perjuangan dan Dorong Pariwisata Budaya di Bayah
- Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah Bicara Target Pertumbuhan Anggota
- Tinjau Kondisi Pendidikan, Bonnie Dorong Penyediaan Buku dan Renovasi Sekolah di Pandeglang
- Dua Pelaku Pemerasan dengan Senjata Tajam di Jakut Ditangkap Polisi
- DPP PDIP Beri Apresiasi Kerja Keras Sopir Ambulans dan Sukarelawan Bencana
- Megawati Ingatkan Dapur Umum Baguna Harus Diperuntukkan Bagi Semua Korban Bencana