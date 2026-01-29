menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Gelar Konsolidasi, PKR Siap Hadapi 2029

Gelar Konsolidasi, PKR Siap Hadapi 2029

Gelar Konsolidasi, PKR Siap Hadapi 2029
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP PKR Prof Dr Tuntas Subagyo bersama Sekjen PKR dan pengurus DPP PKR memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/1/2026) saat menggelar konsolidasi menyongsong Pemilu 2029. Foto: Dok. PKR

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) berkomitmen untuk merebut kemenangan di Pemilu 2029.

PKR berjanji tidak lagi hanya sekadar menjadi peserta pemilu, tetapi mampu membawa perubahan untuk bangsa.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP PKR Prof Dr Tuntas Subagyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Baca Juga:

“PKR ke depan harus berbenah dan berubah," tegas Tuntas Subagyo didampingi Sekjen PKR dan pengurus DPP PKR.

Komitmen PKR bukan sekadar di mulut. Terbukti PKR saat ini telah menyusun komposisi kepengurusan di DPP yang mewakili dari Aceh hingga Papua.

Berbeda dengan kecenderungan partai-partai lain, PKR tidak mengandalkan tokoh nasional, aktivis populer, maupun figur influencer.

Baca Juga:

“Kami mengandalkan kader-kader daerah yang tumbuh dari basis rakyat dan memiliki rekam jejak kerja organisasi,” terang Tuntas Subagyo.

Dalam acara silaturahmi dengan agenda ngopi bareng di Hotel Falatehan, Blok M, Jakarta Selatan, DPP PKR terus melakukan konsolidasi organisasi menuju 2029.

Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) menggelar konsolidasi untuk merebut kemenangan pada Pemilu 2029.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI