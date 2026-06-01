Gelar Lepas di Singapura, Fajar/Fikri Siap Menebusnya di Indonesia Open 2026

jpnn.com - Indonesia Open 2026 menjadi target berikutnya bagi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri setelah gagal meraih gelar di Singapura.

Fajar/Fikri harus puas mengakhiri perjalanan mereka di Singapore Open 2026 sebagai runner up.

Ganda putra ranking tiga dunia itu dipaksa mengakui keunggulan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-18, 17-21, 16-21 di Singapore Indoor Stadium, Minggu (31/5/2026).

Pada laga ini, Fajar/Fikri sempat berada di atas angin setelah merebut gim pembuka. Namun, duo India mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan lewat pertarungan tiga gim.

"Mereka bermain dengan keyakinan yang tinggi. Serangan-serangan yang mereka bangun juga sangat mematikan," ucap Fajar.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia pulang tanpa gelar dari Singapore Open 2026. Pasalnya, Fajar/Fikri menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang berhasil mencapai partai puncak.

Meski demikian, Fajar/Fikri tak ingin terlalu lama larut kekecewaan. Mereka memilih menjadikan turnamen di Singapura sebagai bahan evaluasi sebelum tampil di Indonesia Open 2026.

"Semoga kami bisa terus menjaga performa dan bermain konsisten sepanjang tahun ini. Masih ada banyak target yang ingin kami raih dan yang paling dekat tentu Indonesia Open," tegas Fajar.