Gelar MAJU:ON, UD IMPACT Dorong Kewirausahaan Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - UD IMPACT menggelar MAJU:ON Dialogue on Entrepreneurship, Powered by AI melalui kemitraan strategis dengan SK Innovation E&S.

Forum ini dirancang untuk memperdalam pemahaman serta membangun kepercayaan antara institusi pembuat kebijakan dan perusahaan inovatif.

Inisiatif ini juga mendukung pengembangan teknologi berbasis startup yang sejalan dengan prioritas nasional Indonesia, khususnya di bidang energi dan keberlanjutan lingkungan, termasuk kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

SK Innovation E&S hadir sebagai mitra industri utama dengan membawa keahlian dalam transisi energi dan inovasi berkelanjutan.

CEO UD IMPACT, Jeongheon Kim, mengatakan Indonesia menjadi titik strategis dalam perjalanan global UD IMPACT.

“Melalui MAJU:ON Indonesia 2025, kami menyaksikan secara langsung potensi luar biasa dan semangat inovasi generasi muda Indonesia,” ujar Jeongheon.

“Bersama mitra seperti SK Innovation E&S, kami berkomitmen mendukung para wirausahawan secara intensif di setiap tahapan, agar mereka tidak hanya siap tumbuh di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” imbuhnya.

Melalui MAJU:ON, UD IMPACT menyediakan platform yang menghubungkan startup dengan pejabat pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan industri, sekaligus memberikan dukungan kewirausahaan secara menyeluruh, mulai dari pengembangan ide dan pelatihan, validasi pasar, jejaring ekosistem, hingga akses koneksi investasi.