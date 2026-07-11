Gelar Mini Soccer Fun Match, BULOG Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Bersama Stakeholder
jpnn.com, BINTARO - Perum BULOG menggelar BULOG Mini Soccer Fun Match di kawasan Bintaro, Tangerang, Sabtu (11/7).
Kegiatan ini sebagai wadah mempererat sinergi sekaligus membangun ruang diskusi yang lebih cair bersama insan media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani. Foto: Dokumentasi Bulog
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Ade Prastya Nurdin.
Turut berpartisipasi Tim Karyawan BULOG, Tim Selebritis, Tim Tidar Setia 93, serta para insan media yang bertanding dalam suasana penuh sportivitas dan kebersamaan.
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan olahraga menjadi salah satu sarana efektif untuk memperkuat komunikasi, membangun kolaborasi, sekaligus mendiskusikan berbagai isu strategis secara lebih terbuka bersama para pemangku kepentingan, termasuk mengenai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Melalui kegiatan seperti ini kami tidak hanya berolahraga bersama, tetapi juga mempererat komunikasi dan membangun kesamaan pandangan dengan para stakeholder mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Perum BULOG menggelar BULOG Mini Soccer Fun Match sebagai wadah mempererat sinergi ketahanan pangan bersama stakeholder
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