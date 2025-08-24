Gelar Mukerwil ke-3, DPW PPP Jakarta Sebut Masih Butuhkan Mardiono Jadi Ketum Lagi
jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta resmi menyatakan masih membutuhkan Muhamad Mardiono menjadi ketua umum Partai berlambang Kabah itu.
Keputusan strategis itu diambil dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke-3, di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (23/8).
Ketua DPW PPP Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengaku saat ini masih membutuhkan Mardiono untuk kembali Ketum partai berkelir hijau itu.
“Kami yang membutuhkan Pak Mardiono untuk kembali memimpin,” ungkap Saiful seusai Mukerwil sekaligus di hadapan Muhamad Mardiono.
Saiful pun berterima kasih atas kehadiran Muhamad Mardiono yang hadir pada Mukerwil ke-3 untuk memberikan semangat kepada para kader.
“Sudah saya sampaikan bahwa ini juga merupakan janji Pak Ketum untuk datang ke Kepulauan Seribu. Hari ini dibayar tunai oleh Pak Ketum dan teman-teman dari DPP. Kami sangat bangga sekali hari ini,” tutur Saiful.
Menanggapi pernyataan para kader Jakarta, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjadi Ketua Umum PPP.
Namun, jika memang dikehendaki dia akan memenuhi panggilan tersebut.
