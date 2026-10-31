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Gelar Muktamar XIV, KAMMI Ingin Jadi Bagian dari Solusi Berbagai Persoalan Bangsa

Gelar Muktamar XIV, KAMMI Ingin Jadi Bagian dari Solusi Berbagai Persoalan Bangsa
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Momen PP KAMMI menggelar Muktamar XIV di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Maluku, Jumat (30/10). Foto: Supplied for jpnn

jpnn.com, AMBON - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar pembukaan Muktamar XIV di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Maluku, Jumat (30/10).

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Ahmad Jundi menyebut Muktamar XIV bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan.

Dia menyebut Muktamar XIV sebagai momentum memperkuat arah perjuangan organisasi dan memastikan KAMMI mampu menjawab tantangan zaman.

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"Kami ingin memastikan KAMMI terus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa," kata Ahmad Jundi, Sabtu (31/10).

Jundi dalam sambutan juga mengingatkan KAMMI untuk terus menjaga identitas sebagai gerakan mahasiswa Islam yang memiliki komitmen terhadap perjuangan keumatan dan kebangsaan.

Menurutnya, kader KAMMI tidak cukup hanya memiliki gagasan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

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"Kader KAMMI harus mampu menjadi generasi yang tidak hanya memiliki gagasan, tetapi juga menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat," kata dia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menyoroti peran mahasiswa dan generasi muda dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Muktamar XIV KAMMI resmi dibuka di Ambon untuk momentum memperkuat arah perjuangan organisasi dan mendorong kesiapan SDM di dunia kerja

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