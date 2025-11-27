Gelar One Day Training, Kredit Pintar & CBI SME Burreau Berkolaborasi Dengan Sahabat UMKM
jpnn.com, DEPOK - Kredit Pintar menggelar program edukasi Kelas Pintar Bersama melalui kegiatan One Day Training dengan menggandeng komunitas Sahabat UMKM bertema Kiat Sukses Mendapatkan Modal Usaha di Artivator Space, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (26/11).
Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi mengatakan kolaborasi bersama Sahabat UMKM melalui kegiatan One Day Training ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pelaku UMKM mengenai strategi mendapatkan modal usaha, pengelolaan finansial, serta akses pembiayaan yang aman dan terpercaya.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kredit Pintar dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya para pegiat usaha lokal.
“Program One Day Training ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta, memperluas wawasan, serta membuka peluang bagi UMKM Depok untuk mendapatkan akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mereka,” kata CEO & Founder PT Kreasi Dewe Indonesia, Dewi Astuti.
One Day Training - Kelas Pintar Bersama yang merupakan persembahan dari Kredit Pintar turut menghadirkan narasumber yang juga berkomitmen membantu UMKM dalam membangun profil usaha.
Para narasumber memberikan perspektif dan wawasan mendalam mengenai peluang, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha.
Peserta juga mendapatkan panduan praktis dalam menjaga kesehatan kredit, mempersiapkan dokumen usaha, hingga memanfaatkan teknologi finansial secara bijak.
Head of Business Strategy Kredit Pintar, M. Ary Mulyono, menyampaikan program ini merupakan bagian dari upaya Kredit Pintar untuk memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia.
Melalui Kelas Pintar Bersama, Kredit Pintar berkomitmen untuk tidak hanya memperkenalkan dan menghadirkan layanan keuangan digital.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo dan Ratu Maxima Bahas Transformasi Kesehatan & Keuangan di Indonesia
- Hadir di SMEXPO 2025, Menteri UMKM Apresiasi Komitmen Pertamina
- Jadi Mitra Strategis UMKM, Bea Cukai Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Internasional
- Menteri Maman Apresiasi Komitmen Pertamina Mendukung Penguatan UMKM di SMEXPO 2025
- Berkat Program PNM Mekaarpreneur, Usaha Kerupuk Udang Ini Naik Kelas
- Soundrenaline 'Sana-Sini' Bawa Berkah Bagi UMKM Bandung