Gelar Operasi Gabungan di Pacitan, Bea Cukai Madiun Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, PACITAN - Bea Cukai Madiun bersama Satpol PP, Kejaksaan dan Polres Pacitan menyita 283 bungkus atau 5.648 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai dalam operasi gabungan di wilayah Kabupaten Pacitan pada Rabu (30/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Madiun Heru Djatmika Sunindya menyampaikan operasi gabungan ini dilaksanakan sebagai bagian dari realisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

"Kegiatan ini menyasar tiga lokasi, yaitu sebuah toko warung kopi di Jalur Lintas Selatan (JLS) Krajan, Kembang, Kecamatan Pacitan. Kemudian toko di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, serta toko di Dusun Klepu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung," kata Heru.

Saat pelaksanaan operasi gabungan, petugas mendapati tiga toko tersebut menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok dari berbagai jenis dan merek yang tidak dilekati pita cukai.

Atas temuan tersebut, petugas melakukan penindakan dan menerbitkan tiga Surat Bukti Penindakan (SBP).

Petugas kemudian membawa seluruh barang hasil penindakan ke kantor Bea Cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

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Diperkirakan total nilai barang mencapai Rp8.416.080, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp4.230.688.

Heru menegaskan penindakan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Cukai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.