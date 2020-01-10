Gelar OTT di BNPB, KPK Sita Rp 1,4 Miliar & Emas

jpnn.com - YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan sejumlah logam mulia emas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/10). Untuk emas, lanjut Budi, tim KPK menyita beberapa logam mulia tersebut dalam bentuk batangan. “Beberapa dalam bentuk emas batangan, dan beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim,” ujar Budi.

Dia menambahkan bahwa KPK pada Selasa malam diagendakan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari belasan orang yang terjaring OTT tersebut.

"Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ke-22 sepanjang 2026.

OTT kali ini digelar di lingkungan BNPB.

KPK menyatakan mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan pihak swasta lainnya.

Belasan orang tersebut diduga terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga berasal dari dana siap pakai untuk kebencanaan. (antara/jpnn)